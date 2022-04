Man opgepakt voor steekincident in Eindhoven

Melding

Onze meldkamer ontving op maandag 25 april rond 20.30 uur een melding van een mogelijk steekincident aan de Schoonhoeve in Eindhoven. Daarbij raakte de bewoner van een woning aan de Schoonhoeve mogelijk gewond. In eerste instantie was veel onduidelijk over de exacte toedracht



Onderzoek

Politieagenten die bezig waren met het onderzoeken van deze melding stelden later op de avond vast dat de 30-jarige bewoner lichtgewond was geraakt aan arm, vermoedelijk als gevolg van een steekincident. Hij wilde echter geen aangifte doen en heeft – voorafgaande aan ons contact met hem – zelf medische behandeling gezocht.

Aanhouding

Tijdens ons vervolgonderzoek kwam de 24-jarige broer – en medebewoner van het slachtoffer – als verdachte in beeld. Hij is vandaag op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident aangehouden in een woning aan ’t Hofke in Eindhoven. Hij wordt verhoord over zijn rol en aandeel in deze zaak.

De aanleiding en omstandigheden van het steekincident zijn nog niet duidelijk, maar vermoedelijk ging een relationeel conflict tussen de twee broers vooraf aan het steekincident.