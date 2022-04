62-jarige man overleden bij verkeersongeval

Rond 00.50 uur kregen hulpdiensten de melding van een verkeersongeval waar twee bestelbusjes bij waren betrokken. Beide bestuurders raakten gewond. Eén van de bestuurders werd gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De 62-jarige man uit Hellevoetsluis overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De andere bestuurder is naar het ziekenhuis vervoerd.



Het verkeersongevallenanalyse team van de verkeerspolitie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Hulp van getuigen kan daarbij helpen. Dus heeft u iets gezien of gehoord en nog niet met de politie gesproken? Dan komen we graag in contact met u via één van de onderstaande mogelijkheden.