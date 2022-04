Inbreker op heterdaad aangehouden

Rond 07.00 uur ontving de meldkamer een melding van een inbraak in een woning aan de Lange Nieuwstraat. De 27-jarige man uit Tilburg had diverse spullen vernield en klaargezet om mee te nemen. Agenten komen ter plaatse en kijken eerst in de omgeving of ze man aantreffen. Bij de woning treffen zij de man echter wel aan. De inbreker staat nog in de tuin van de woning. Toen hij de politie zag klom hij over het hek naar de buren. Hij kwam al snel terug toen een agent hem dat opdroeg.

De verdachte verklaarde zelf dat hij iets kwam ophalen, maar omdat het signalement dat de bewoner van het pand kon doorgeven volledig voldeed aan het signalement van de verdachte, is de man meegenomen naar de politiecel voor verder onderzoek en verhoor.