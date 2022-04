Man vlucht water in na verkeersongeval

De man was na het ongeval niet in de buurt van de over de kop geslagen auto te vinden. De dienders hoorden van omstanders dat er een man en kind in de auto zouden hebben gezeten. De verdachte bleek uiteindelijk in een woning aan de Graaf Jansdijk te zitten. Bij het zien van de politie ging hij er via de achterdeur vandoor en ging na een paar honderd meter een sloot in. Hij verdween daarbij uit het zicht van de dienders.

Zoektocht

Na een korte zoektocht, waarbij de dienders gebruik konden maken van een motorboot van een omstander, bleek de man zich te hebben verscholen in het riet. Hij werd uit het water gehaald en moest een alcohol- en drugstest afleggen, die waren allebei positief. Hij is vervolgens aangehouden voor het rijden onder invloed en het verlaten van een plaats ongeval. Na controle door ambulancepersoneel kon hij naar het politiebureau worden vervoerd.

Kindje

Terwijl de verdachte er vandoor ging bleek in de woning ook het kind, dat vermoedelijk ook in de auto zat, op de bank te zitten. Het 2-jarige jongentje was gewond en moest nagekeken worden door ambulancepersoneel.

Politiebureau

Op het politiebureau is bloed bij de man afgenomen. De man was dusdanig onder invloed dat hij slecht aanspreekbaar was. Uiteindelijk is besloten om de verdachte in vrijheid te stellen, hij wordt op een later moment gehoord. Voor het kind is een zorgmelding opgemaakt.