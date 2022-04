Aanhouding na gevaarlijke achtervolging

Omstreeks 17.30 uur komt de eerste melding binnen over een bestuurder die zou rondrijden met een lachgasballon in zijn mond. Hij rijdt richting het centrum van Hoofddorp. Meerdere agenten kijken uit naar het voertuig maar deze wordt niet direct gezien. Als er even later nog een melding binnenkomt, ziet de politie het voertuig rijden. Na het negeren van het stopteken start de achtervolging bij de Burgermeester Pabstlaan. De bestuurder van de personenauto vertoont gevaarlijk rijgedrag. Hij slingert met hoge snelheid over de weg en negeert meerdere keren het rode verkeerslicht. Doordat de bestuurder niet alleen voor zichzelf maar ook voor de omgeving gevaar vormt, besluiten de agenten de achtervolging te staken. Even later wordt het voertuig weer gezien op de A4 en wordt de achtervolging opnieuw ingezet.

Het voertuig komt, na een aanrijding met een politiebusje, uiteindelijk in de sloot terecht. Een politieman springt in het water en haalt de bestuurder uit het voertuig. Na een medische controle in het ziekenhuis is de verdachte voor verhoor en onderzoek overgebracht naar het politiebureau. De personenauto en het politiebusje zijn weggesleept. Afdeling verkeersongevallenanalyse doet nader onderzoek.

2022082066