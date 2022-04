Twee aanhoudingen voor handel in verdovende middelen

Naar aanleiding van een Meld Misdaad Anoniem tip werd een onderzoek naar de handel van verdovende middelen gestart. Na de aanhouding doorzocht het onderzoeksteam de woning van de verdachten en trof daar een hoeveelheid verdovende middelen en een aanzienlijk geldbedrag aan. Onderzoek moet uitwijzen om welke verdovende middelen het gaat. De verdovende middelen die in de woning aanwezig waren, zijn in beslag genomen worden vernietigd. De twee verdachten zijn overgebracht naar een politiebureau. De 49-jarige vrouw is na verhoor heengezonden, de 29-jarige man wordt donderdag 28 april voorgeleid bij de rechtercommissaris.

Hoe herken ik drugshandel en drugs dealen?

Verschillende personen lopen af en aan bij een woning of bij iemand die in een geparkeerde auto zit;

Het gaat om korte bezoekjes van steeds maar enkele minuten, waarna de persoon vertrekt met een tasje of zakje.

Help mee

Het melden van verdachte signalen helpt om de ondermijnende criminaliteit te stoppen. Iedereen kan te maken krijgen met verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit. Zie, hoor of ruik je onraad? Meld het. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, maar wél politie. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, bel hiervoor tel 0800 -7000.