Getuigen gezocht van grafschennis

In de periode van 11 tot en met 25 april zijn meerdere grafstenen en een standbeeld vernield op de begraafplaats aan het Oosteinde. Ook zijn verschillende spullen die op de begraafplaats stonden, omver gegooid en/of kapotgemaakt.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak. Heeft u in de periode van 11 tot en met 25 april iets gezien in de buurt van de begraafplaats aan het Oosteinde? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn? Laat het ons weten.

Informatie kunt u via 0900-8844 delen of via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Blijft u liever anoniem, dan kunt u 0800-7000 bellen.