Man aangehouden na bedreiging en vernieling

Er raakte niemand gewond in Oosterbeek. Na het incident is de man weggereden en zijn we naar hem op zoek gegaan. Hij werd even later ter hoogte van de Rietgrachtstraat aangehouden. Omdat de man mogelijk wapengevaarlijk was en vanwege het incident in Oosterbeek is de man door middel van de Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) uit de auto gehaald. De verdachte werkte niet direct mee en daarom maakten agenten – na meerdere waarschuwingen - gebruik van hun stroomstootwapen. Hierna kon hij veilig aangehouden worden. Het gaat om een 36-jarige man uit Arnhem.

Op dit moment onderzoeken we de aanleiding voor het incident. Daarom zit de man nog vast.

2022186880 JS