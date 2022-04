Getuigenoproep verdachte situatie Laakboulevard Amersfoort

Wat gebeurde er?

Rond 02.30 uur reageert een bewoner van een woning op een verdacht geluid. Hij kijkt via zijn bel door de camera heen en ziet drie personen de tuin inlopen. Een van deze personen heeft een jas aan, waarmee hij zich voordoet als een bezorger van eten. De andere twee personen staan aan de rand van de woning, nog net zichtbaar in beeld. Zij dragen donkere kleding en gezichtsbedekking.

Iets gezien? Tips?

Waarschijnlijk zijn deze drie personen gestoord door buurtbewoners. De politie is op zoek naar mensen die rond dit tijdstip verdachte personen hebben gezien in de omgeving van de Laakboulevard, tussen de rotondes van de Grenspolder en het winkelcentrum. Mogelijk hebben deze personen zich ook begeven in de omgeving van de Oud Veenweg.

Heeft u rond dit tijdstip iets verdachts gezien? Heeft u mogelijk camerabeelden of andere beelden? De recherche komt dan graag met u in contact. U kunt gebruik maken van onderstaand tipformulier of bellen met 0900-8844. Als u liever anoniem blijft kunt u bellen met Misdaad Anoniem 0800-7000.