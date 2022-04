Getuigen gezocht van gewelddadige beroving

Rond 02.20 uur liep het slachtoffer vanuit station Zuid in de richting van de wijk De Schooten toen hij uit het niets van achteren werd benaderd door een onbekende man. De man eiste de persoonlijke bezittingen van het slachtoffer op. Daarbij werd de 21-jarige man in zijn rug gestoken. Vervolgens vluchtte de man snel weg in de richting van de Graaf Willem II straat. Het slachtoffer liet hij geschrokken en verwond achter.

Het slachtoffer is door bekenden overgebracht naar het ziekenhuis waar hij wordt behandeld aan zijn verwondingen.

Signalement verdachte

Van de verdachte is het volgende signalement bekend: jongen/man, licht getinte huidskleur, droeg een donkergekleurde hoodie en zijn gezicht was bedekt. Verder sprak hij Nederlands.

Getuigenoproep

De recherche in Alkmaar doet onderzoek naar deze beroving met geweld en is op zoek naar getuigen. Heeft u in de nacht van vrijdag 29 april op zaterdag 30 april rond 02.20 uur iets gezien in de omgeving van het station Zuid? Weet u wie hierbij betrokken is of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Dat kan ook anoniem, bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele camerabeelden, ook van dashcams, uit de omgeving van station Zuid. U kunt ze uploaden via onderstaand tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 2022083745

2022083745