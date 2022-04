Getuigen gezocht van poging overval

Rond middernacht kreeg de politie de melding binnen. Nadat de poging overval mislukte, vluchtte de verdachte rennend weg over de Fanny Blankers-Koenlaan, in de richting van de Baron de Coubertinlaan. De politie startte direct een onderzoek. Na een zoekslag in de omgeving werd de verdachte niet meer aangetroffen.

Signalement verdachten

Van de verdachte is het volgende signalement bekend: man, donkergetinte huidskleur, tenger postuur, droeg een bordeaux rode trui/vest met capuchon over zijn hoofd en een zwarte broek. Zijn gezicht was bedekt met een bivakmuts. Verder droeg hij zwarte schoenen en sprak hij Nederlands.

Getuigenoproep

De recherche in Haarlem onderzoekt deze poging overval en is op zoek naar getuigen. Heeft u in de nacht van vrijdag 29 april op zaterdag 30 april rond middernacht iets gezien in de omgeving van het Almkerplein? Weet u wie hierbij betrokken is of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Dat kan ook anoniem, bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele camerabeelden, ook van dashcams, uit de omgeving van het Almkerplein rond middernacht. U kunt ze uploaden via onderstaand tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 2022083617

