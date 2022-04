Bewoner overvallen onder dreiging van vuurwapen

Omstreeks half twee in de nacht wordt er aangebeld aan de deur van de bewoner. Al snel richt een verdachte een vuurwapen op hem af en komt zo de woning binnen. Hij wordt vergezeld door twee andere verdachten. De verdachten eisen geld van de bewoner. Nadat het slachtoffer zijn pincodes van zijn bankpassen heeft moeten afstaan aan de verdachten, gaan de drie mannen ervandoor.

Getuigenoproep

De politie is dringend op zoek naar de verdachten van deze overval. Het gaat om drie mannen die Turks leken te spreken en tussen de 25 en 35 jaar oud lijken te zijn. Heeft u meer informatie over de verdachten of het incident zelf? Neem dan contact op met de politie via de onderstaande mogelijkheden.