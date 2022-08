Overleden en gewonde vrouw aangetroffen op de N18

De gewonde vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is zij in de loop van de ochtend aangehouden omdat zij verdacht wordt van mogelijke betrokkenheid bij de dood van de andere vrouw. De N18 en de Geukerdijk in Haaksbergen zijn enkele uren afgezet geweest, verkeer werd omgeleid.

We onderzoeken de toedracht en aanleiding van dit mogelijke misdrijf. In de omgeving zijn twee fietsen aangetroffen. Inmiddels is duidelijk dat deze eigendom zijn van de twee vrouwen.

De identiteit van de aangehouden, gewonde vrouw is bekend. Zij is aanspreekbaar. De identiteit van de overleden vrouw moet nog officieel worden vastgesteld. Op dit moment wordt familie geïnformeerd.

Getuige geweest of beeldmateriaal?

Het rechercheteam dat dit incident onderzoekt wil graag in contact komen met getuigen die vanaf 00.30 uur bijzonderheden hebben gezien of vastgelegd op (camera)beelden. Zij kunnen bellen met 0900 8844, een digitaal tipformulier invullen of zich melden bij het politiebureau.

2022349342 ^CW