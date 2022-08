Politie zoekt getuigen van plofkraak

De explosie veroorzaakte veel materiele schade. De Explosieven Opruimingsdienst is ter plaatse om eventueel nog aanwezige explosieven veilig te verwijderen. Niemand raakte gewond. Er is bij de plofkraak niets buitgemaakt.

Volgens getuigen zijn twee donker geklede personen kort na de ontploffing ervandoor gegaan op een motorscooter. Ze reden naar beneden via de Brugstraat. De verdere rijrichting is onbekend.



Getuigenoproep

De politie is een onderzoek gestart naar de plofkraak en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u rond 03:20 uur, voor, tijdens of ná de explosie, de mogelijke verdachten gezien in de omgeving van de Haven? Heeft u een camera in de buurt en beelden waar de mogelijke verdachten op zijn te zien? Of heeft u andere informatie over deze plofkraak? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. Ook komt de politie graag in contact met de wielrenner die vlak vóór het incident in de straat fietste. De wielrenner droeg een hoofdlampje. Mogelijk heeft deze persoon informatie over het incident.

2022156025