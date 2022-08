Verwaarloosde hond in beslag genomen

Gemeente Altena - De politie heeft vrijdag 29 juli jl. samen met een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) op een adres in de gemeente Altena een verwaarloosde hond in beslag genomen. Het dier was dagenlang zonder eten en water aan een veel te korte ketting achtergelaten op het erf. De 32-jarige eigenaar, die niet aanwezig was, krijgt een proces-verbaal.