Getuigen gezocht voor brandstichting

Rond 23.15 hielden zich nabij de schuur twee jongemannen op die zorgden voor geluidsoverlast. De jongens vertrokken met tenminste een fiets in de richting van De Klomp. Kort daarna bleek dat er brand was uitgebroken bij de monumentale hooiberg die tot schuur was verbouwd.

Getuigen gezocht

Iets gezien of meer informatie? Neem contact op met de recherche via tel. 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan via 0800-7000.