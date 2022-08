Aangehouden man bijt agent

Rond 17.30 uur kreeg de politie een melding van handhaving dat er een dronken man op het strand badgasten lastig viel. Hij was daar aanwezig met zijn 13-jarige zoon. De agenten hebben de man dringend verzocht het strand met zijn zoon te verlaten. Rond 18.30 uur kwam er opnieuw een melding binnen over deze 59-jarige man uit Venlo. Hij viel nog steeds mensen lastig, was niet van plan weg te gaan en vertoonde recalcitrant gedrag. De man werd aangehouden en via de strandafgang de Fauvage naar de boulevard gebracht. Eenmaal in de politiebus rochelde hij de agent in zijn gezicht. Om herhaling te voorkomen werd zijn gezicht naar beneden gebracht waarbij de man hard in het been van de politieman beet, waarna een strubbeling ontstond. Hij is daarna geboeid en voorzien van een zogenaamd spuugmasker. Ook tijdens de rit naar het politiebureau bleef de man zich verzetten. De man is ingesloten voor verder onderzoek.

De 13-jarige zoon is door de politie richting Venlo gebracht en halverwege overgedragen aan zijn familie.

Geweld tegen politieambtenaren en hulpverleners

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen.

2022162500