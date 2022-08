Aanhouding na meerdere overvallen in Haarlem-Noord

Overvallen

In de vroege ochtend van woensdag 6 juli werd om 07.55 uur een supermarkt op het Marsmanplein overvallen door een onbekende man. Op zaterdag 9 juli werd rond 01.48 uur een pizzeria aan de Generaal Cronjéstraat overvallen. Vrijdagavond 15 juli werd rond 23.30 uur een coffeeshop op de Rijkstraatweg overvallen. Tien dagen later, op maandagavond 25 juli, werd deze wederom overvallen. Op zaterdagochtend 6 augustus werd rond 02.30 uur de pizzeria aan de Generaal Cronjéstraat wederom overvallen.

In alle gevallen werd de medewerker door een man bedreigt met een mes en deed de dader een greep uit de kassa. Er zijn honderden euro’s buitgemaakt.

Aanhouding

De verdachte is op basis van herkenning door politiemensen aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau en ingesloten voor nader onderzoek. Hij zit op dit moment nog vast. Of de man verantwoordelijk is voor alle vijf overvallen in Haarlem-Noord wordt nader onderzocht.

2022135335, 2022137545, 2022143507, 2022151469 en 2022159615