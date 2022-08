22-jarige man mishandeld na ruzie

Na een melding troffen agenten een groep, met een gewonde jongeman, aan op de Schulpstraat in Wassenaar. Het slachtoffer was bij bewustzijn en is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen meldden dat de verdachten van de mishandeling zich in een woning aan het Schulpplein hadden verschanst.

Vanwege de mogelijke aanwezigheid van messen, zijn agenten met politiehonden gekomen. Toen zij de woning wilden betreden, werd de deur al open gedaan door een van de verdachten. Daarop zijn vijf mannen aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging. Buiten de woning is nog een zesde man aangehouden. Ook vond de politie meerdere messen in de omgeving. Het is nog onduidelijk of er tijdens de mishandeling ook met een mes is gestoken. De zes verdachten zijn tussen de 17 en 19 jaar en komen onder meer uit Leiden en Wassenaar. Alle verdachten zitten op dit moment nog vast.

Burgemeester Leendert de Lange: ‘In Wassenaar tolereren we dit soort geweld niet. Ik ben dan ook blij met het snelle en adequate optreden van de politie.’

Uw tips helpen

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd tijdens deze mishandeling en zoekt getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord in de (omgeving van de) Schulpstraat? Of heeft u informatie die het onderzoek naar dit incident kan helpen? Neem dan contact op met de politie op 0900 8844 of met Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Of vul hieronder het tipformulier in.