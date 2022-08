Drie aanhoudingen voor overval snackbar Benedenrijweg

Even voor 19:00 uur werd de overval gemeld. Drie in het zwart geklede jongens met capuchons en gezichtsbedekking dreigden met een mes, eisten geld en gingen er met een nog onbekend geldbedrag vandoor. Niemand raakte gewond.



Aanrijdende agenten werden door getuigen gewenkt naar een scooter die ter hoogte van de Rhijnauwensingel en de Schouwmeesterweg op de grond lag, achtergelaten door de verdachten. Ook hadden de zeer kordate agenten goede informatie over de vluchtrichting en het signalement. Rond 20.00 uur werden drie verdachte aangehouden, drie Rotterdammers van 14, 15 en 15 jaar.



Het onderzoek naar de overval loopt en daarvoor is de politie nog steeds op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u beelden van een deurbelcamera, dashcam of bewakingscamera in de omgeving Benedenrijweg, Beverwaardseweg, Rhijnauwensingel, Schouwmeesterweg en is daar iets op te zien wat mogelijk interessant kan zijn voor het onderzoek, dan vragen wij u contact op te nemen met de opsporing van district Zuid.