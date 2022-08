Getuigen gezocht van beroving met geweld

In de nacht van donderdag op vrijdag, rond 04.45/04.50 uur werd een vrouw in de Bloemhofstraat aangevallen door drie onbekende jongens. Het drietal viel de vrouw met geweld aan en beroofden haar onder andere van haar smartphone. Hierna renden zij weg in onbekende richting. De politie is na de melding direct een onderzoek gestart. In de omgeving werden de drie jongens echter niet meer aangetroffen.

Van deze jongens is het volgende signalement bekend:

- 3 jongens

- alle drie hebben zij een lichtgetinte huidskleur

- spraken alle drie goed Nederlands

Het drietal rende na het geweldsincident weg in de richting van de Kleine Houtweg.

Vragen aan het publiek

De politie is op zoek naar mensen die mogelijk getuige zijn geweest van dit geweldsincident en die nog niet met de politie hebben gesproken. Ook andere mensen die informatie hebben over deze drie jongens worden verzocht contact op te nemen met de politie in Haarlem via tel.nr. 0900-8844.

Heeft u informatie maar blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr 0800-7000. Ook kunt u uw informatie of tips achterlaten in onderstaand tipformulier onderaan deze webpagina.

Vermeld u er a.u.b. zaaknummer 2022164464 bij. Hartelijk dank alvast!

2022164464