Drie gewonden bij schietincident Zuid-Oost; politie zoekt getuigen

Getuigen en beelden gezocht

Wat de aanleiding van de vechtpartij en het uiteindelijke schietincident is geweest, is op dit moment nog onduidelijk. Ook is op dit moment geen duidelijkheid over het signalement van de drie mannen die het huis binnenkwamen. De recherche heeft de zaak in behandeling en komt daarom graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord dat met dit incident te maken kan hebben? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Vermeld daarbij altijd onderstaand registratienummer. Ook beelden kunnen een belangrijke rol spelen bij het onderzoek. Beschikt u over relevante camerabeelden? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaand tipformulier.

2022168165