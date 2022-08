Politie zoekt getuigen van mogelijke openlijke geweldpleging

Rond 22.10 uur kreeg de politie de melding binnen. Toen agenten arriveerden troffen zij de slachtoffers aan. Zij zijn in het ziekenhuis behandeld aan hun verwondingen.

Vlak na het glasincident probeerde een vriendin van de slachtoffers foto’s van de mannen te maken met haar telefoon. Hierbij is haar telefoon met geweld weggenomen door de verdachten. De telefoon is later die avond op straat teruggevonden.

Na een zoekslag in de omgeving konden de verdachten op basis van getuigenverklaringen worden aangehouden. Ze zijn overgebracht naar het politiebureau voor nader onderzoek. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Amsterdam, Twee 19-jarige mannen uit Amsterdam en Hoofddorp en een 24-jarige man uit Amsterdam.

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek naar deze mogelijke openlijke geweldpleging en komt graag in contact met getuigen. Heeft u rond 22.10 uur iets gezien? Bent u degene geweest die het incident heeft zien gebeuren? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via onderstaand tipformulier of telefonisch via 0800-8844. Anoniem tippen kan ook via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele (camera)beelden. U kunt ze uploaden via onderstaand tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 2022165066