Dringende getuigenoproep: explosie voor horecazaak; Kleine-Gartmanplantsoen te Amsterdam

Omstreeks 04.10 uur zijn personeelsleden van de horecagelegenheid nog in het pand als zij een harde knal horen. De knal is dusdanig hard dat ook het uitgaangspubliek en verschillende politie-eenheden op straat het horen en een schok voelen door hun lijf. Ter plaatse hebben politie-eenheden de omgeving afgezet en hebben specialisten waaronder medewerkers van de Forensische Opsporing onderzoek gedaan. Meerdere politie-eenheden hebben in de omgeving gezocht naar de verdachte(n) maar die is vooralsnog niet aangehouden.

Verdachte en vluchroute

De verdachte is met een andere persoon komen aanlopen vanaf de Stadhouderskade over het Max Euweplein. Vervolgens loopt de verdachte alleen in de richting van de horecazaak en laat daar een explosief achter. Wanneer het explosief ter ontploffing komt, vlucht hij rennend naar de Stadhouderskade. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur en heeft ten tijde van het incident donkere kleding aan.

Getuigenoproep

De recherche komt graag in contact met mensen die informatie hebben over de verdachte en ook over de persoon die met de verdachte is gezien. Ook spreekt het onderzoeksteam graag meer mensen die informatie hebben over de explosie. Informatie over de verdachte(n) en zijn vluchtroute richting het Max Eeuweplein is ook welkom.

Heeft u informatie voor het rechercheteam? Neem dan contact met ons op. Ook eventuele camerabeelden, bijvoorbeeld van geparkeerde auto’s of Ring-deurbellen in de buurt, ontvangen we graag. Deze beelden kunt u uploaden via het onderstaand tipformulier.

Mocht u bellen vermeld dan proces-verbaalnummer PL1300-2022168999. Zo weten de medewerkers van het Regionaal Service Centrum (RSC) over welke zaak u het heeft.