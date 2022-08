Getuigen van aanrijding en mishandeling gezocht

Kort na het incident is een verdachte van mishandeling aangehouden in een woning aan de Morgenzonlaan in Den Haag. Het gaat om een 48-jarige man uit Den Haag. De politie onderzoekt wat er precies tijdens het incident is gebeurd en is nog op zoek naar de verdachte van de aanrijding.

Heeft u tips?

Dan komt de politie graag met u in contact. Wellicht heeft u het incident op de Hertzogstraat gezien of gehoord, of heeft u beelden van de omgeving. Uw tips kunnen het onderzoek naar dit incident helpen. Bel 0900 8844 voor de politie of Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.