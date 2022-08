Wie weet er meer over een gewapend overval in Spijkenisse?

Zaterdagavond 13 augustus omstreeks negen uur in de avond kreeg de politie een melding binnen van een overval op een supermarkt aan ‘t Plateau in Spijkenisse. Daar heeft een man onder dreiging van een (nog onbekend) wapen de supermarkt overvallen. Hij is er vandoor gegaan met buit. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gewond geraakt.

Signalement verdachte

Blank

Tussen de 20-25 jaar oud

Zwarte hoodie

Blauwe spijkerbroek

Pet

Getuigen gezocht

Op dit moment spreekt de politie getuigen en kijken we camerabeelden uit. Alle informatie is welkom. Heeft u iets gezien? Neem dan contact met ons op via de onderstaande opties.