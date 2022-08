Aanhouding voor mogelijke betrokkenheid overlijden 46-jarige man in Erm

Omdat het lichaam van de man onder verdachte omstandigheden werd gevonden, startte de politie direct een onderzoek. Dit om zijn identiteit te achterhalen en de toedracht rondom zijn overlijden te onderzoeken, Hiervoor kwam onder andere de Forensische Opsporing naar de vindplaats van het lichaam voor sporenonderzoek. Ondertussen werd gesproken met mensen uit de omgeving.

Hierna kon vastgesteld worden dat het slachtoffer een 46-jarige man is, die op het recreatiepark woont. Uit het onderzoek bleek ook dat de man mogelijk door een misdrijf om het leven gekomen is. Later op de dag werd een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de dood van de man. Hij zit vast en wordt verhoord.

Heeft u iets gezien of weet u iets dat verband kan houden met het overlijden van de 46-jarige man? Neemt u dan contact op met de politie op nummer 0900-8844. Liever anoniem? Belt u dan met M. op nummer 0800-7000.