Getuigen gezocht na plofkraak in Osdorp

Rond 05.00 uur komen bij de meldkamer meerdere meldingen binnen dat er een harde knal is gehoord in de omgeving van de Pieter Calandlaan ter hoogte van het Ecuplein. Toegesnelde politiemensen constateren dat een aanwezige geldautomaat is geforceerd met - vermoedelijk - explosieven. De gevel is flink beschadigd geraakt door de enorme knal. Door de explosie is brand ontstaan in en rondom de automaat. Omliggende woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Hoewel er veel schade is aan het pand zijn er geen gewonden gevallen. De brandweer heeft bluswerkzaamheden verricht, de Explosieven Opruimingsdienst is ter plaatse om eventueel nog aanwezige explosieven veilig te verwijderen.