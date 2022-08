Arrestaties tijdens horecanacht

Het was druk in de Nieuwstraat. Agenten zagen zondagochtend 14 augustus tegen 4 uur dat jongeren op straat slaags waren geraakt. Een slachtoffer viel bewusteloos op de grond en kwam gelukkig weer snel bij. Hij wenste geen bemoeienis van de politie en vertrok. De sfeer bleef grimmig en agenten zagen dat er opnieuw een vechtpartij uitbrak. De politie arresteerde rond 4 uur een 34-jarige man uit Terneuzen wegens mishandeling. Hij werd op het politiebureau verhoord. Er werd geen aangifte gedaan en de verdachte is met een bekeuring voor het verstoren van de openbare orde weer in vrijheid gesteld.

De onrust op straat bleef en de politie vorderde meerdere keren het vertrek van de mensenmassa. Agenten vorderden een aantal keren dat drie vrouwen (18, 17 en 15 jaar, allen uit Terneuzen) weg moesten gaan, maar zij wilden daar geen gehoor aan geven. Agenten arresteerden hen rond 04u30 voor niet opvolgen vordering, geen ID-bewijs kunnen tonen en openbare dronkenschap. Omdat zij onder invloed van alcohol verkeerden, worden zij op een later tijdstip verhoord. Ze zijn vanochtend in vrijheid gesteld.