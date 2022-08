Ruim honderd aanhoudingen na stikstofprotesten

In de politiesystemen bestaat geen apart label voor boerenprotesten of bijvoorbeeld voor overtredingen met landbouwvoertuigen, vertelt nationaal commandant Willem Woelders. ‘Het is daarom niet eenvoudig om exact inzichtelijk te maken hoeveel personen zijn aangehouden of bekeurd in relatie tot de protesten. Bovendien is lang niet al ons werk in cijfers uit te drukken.’



Wel blijkt dat het aantal bekeuringen rond snelwegen sinds 22 juni opvallend sterk is gestegen. Op die datum begonnen de protesten tegen het stikstofbeleid van de overheid. Zo nam het aantal bekeuringen voor langzaam rijdende motorvoertuigen op de snelweg fors toe. Van 7 keer per week begin juni, tot 115 keer in de 7 actieweken, een gemiddelde van 16 per week. ‘Het aantal beboete vergrijpen gelinkt aan de boerenacties ligt waarschijnlijk nog hoger’, zegt Woelders. ‘Ook al registreren we niet als “boerenprotesten”, de trend is duidelijk zichtbaar.’