Politie zoekt getuigen van schietincident

Rond 23.30 uur kreeg de politie een melding dat er in de Leliestraat geschoten zou zijn. Vlak na het incident hebben getuigen vijf jongens zien wegrennen in de richting van de Anemoonstraat. Na een zoekslag in de omgeving heeft de politie de verdachten niet aangetroffen. Er raakte bij het incident niemand gewond. Ook is er geen schade aangericht.

Getuigenoproep

De recherche in Zaandijk doet onderzoek naar het schietincident en zoekt getuigen. Heeft u omstreeks 23.30 uur iets gezien in de omgeving van de Leliestraat? Weet u wie hierbij betrokken zijn? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie. Bel de opsporingstiplijn via 0800-6070 (gratis). U kunt ook anoniem uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele (camera)beelden. U kunt ze uploaden via onderstaand tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 2022166670