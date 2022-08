Getuigenoproep explosie Tweede Looiersdwarsstraat

Het explosief ging omstreeks 06.00 uur met een harde knal af. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Aan het betrokken pand en het tegenoverliggende pand is schade ontstaan.

De politie heeft de omgeving afgezet en specialisten van Team Explosieven Verkenning (TEV) hebben ter plekke onderzoek gedaan.

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek naar de toedracht van de explosie en het bijbehorende motief. Het team komt dan ook graag in contact met getuigen en/of betrokkenen. Is u iets opgevallen rond 06.00 uur in of in de omgeving van de Tweede Looiersdwarsstraat? Of heeft u (deurbel of dashcam) beelden die ons kunnen helpen bij het oplossen van deze zaak? Neem dan contact op met de politie via onderstaande contactmogelijkheden.

Zaaknummer: PL1300 - 2022170238