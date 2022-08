Politie controleert op water Streekbos

Het was druk met dagjesmensen op het water. De sfeer was over het algemeen goed, toch heeft de politie nog 12 bekeuringen en 3 waarschuwen uitgedeeld. Onder meer voor het niet hebben van een geldig vaarbewijs en voor het te snel varen.

Lees hier wat wel en niet mag op het water. https://www.politie.nl/informatie/hoe-oud-moet-ik-zijn-om-een-boot-te-besturen.html