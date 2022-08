Verdachte aangehouden na steekincident in woning

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het steekincident. Het incident vond vanochtend vroeg plaats in een woning aan de Valkenburgerweg. Een 29-jarige man raakte hierbij zwaar gewond. Een 25-jarige man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Op dit moment is het onderzoek nog in volle gang. De exacte toedracht van het incident is nog niet bekend. Het zwaargewonde slachtoffer ligt in het ziekenhuis. Getuigen worden gehoord en er wordt uitgebreid onderzoek gedaan in de woning.