Getuigenoproep poging doodslag aan het Forum

Het slachtoffer, een minderjarige jongen uit Diemen, had met vrienden op de kermis afgesproken. Hij liep samen met vrienden naar het Forum, richting een horecazaak. Een andere groep tieners liep hier ook heen. Hier ontstond mogelijk een woordenwisseling en handgemeen tussen de twee groepen. Het slachtoffer is op zijn hoofd geslagen met een op een steekwapen gelijkend voorwerp.

Aanhouding

De politie en een ambulance waren snel ter plaatse. De jongen is meegegaan naar het ziekenhuis voor behandeling. De verdachte was er reeds vandoor en is via cameratoezicht van de politie gevolgd. Rond 19.30 uur zagen agenten op straat de verdachte lopen, waarna deze het op een lopen zette. De politie heeft hierop een waarschuwingsschot gelost. Hierna kon de verdachte, een minderjarige jongen uit Almere, worden aangehouden.

Getuigen gezocht

Het onderzoek van de politie gaat verder. Heeft u gezien wat er is gebeurd of heeft u camerabeelden? Of weet u mogelijk meer over wat er vooraf gegaan is aan het incident op het Forum? En heeft u nog niet met de politie gesproken? Dan komen we graag met u in contact. Bel de politie op 0900 8844 of vul onderstaand formulier in en help mee met het onderzoek. Dank u wel!