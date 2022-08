Politie houdt verdachten aan voor serie woninginbraken

De laatste weken steeg het aantal woninginbraken in De Meern aanzienlijk. De buit bestond voornamelijk uit geld en sieraden. Vanwege de grote impact die een woninginbraak op de slachtoffers heeft, heeft de politie veel energie gestoken in het voorkomen van nieuwe inbraken. Bij het bestuderen van camerabeelden uit de buurt en door andere onderzoeksresultaten kwam de politie meerdere verdachten op het spoor. Het drietal in de leeftijd van 22, 25 en 27 jaar wordt in verband gebracht met vier (poging) woninginbraken en een helingzaak. De politie onderzoekt nog of zij mogelijk ook betrokken zijn bij andere woninginbraken in het gebied.

Meerdere goederen weer terug naar eigenaren

De verdachten zijn de afgelopen week op verschillende momenten gearresteerd. Dankzij doorzoekingen konden een aantal goederen direct worden teruggebracht naar de rechtmatige eigenaren. Een van de verdachte is na verhoor heengezonden. Twee anderen zitten nog in hechtenis. Nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Vierde aanhouding

Los van deze zaak is er op 6 augustus ook een andere aanhouding verricht voor een woninginbraak en een poging daartoe. Een 48-jarige man uit Utrecht werd op heterdaad betrapt in de Meern. Deze verdachte zit momenteel nog in hechtenis.

Voorkom inbraak

Door kleine aanpassingen in het huis aan te brengen, wordt het voor inbrekers al lastiger om binnen te treden. Door het plaatsen van extra opzetsloten bij ramen, is het moeilijker voor een inbreker om een raam open te breken. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de bovenverdieping, beveilig ook balkondeuren, ramen en dakramen extra goed. Meer advies op het gebied van hang- en sluitwerk? Kijk voor meer informatie op www.politiekeurmerk.nl

Meld verdachte situaties

Een woninginbraak is een ingrijpende gebeurtenis waarvan de emotionele verwerking vaak veel tijd in beslag neemt. De impact is enorm, op iedereen die dit overkomt. Naast de ernstige aantasting van het veiligheidsgevoel, is er grote impact van het gemis van de veelal onvervangbare persoonlijke spullen. Daarnaast zorgen woninginbraken in het algemeen voor aantasting van het veiligheidsgevoel dat men ervaart in het eigen huis of in de eigen omgeving. De onrust bij buurtbewoners neemt hierdoor ook toe in het algemeen. De politie vraagt dan ook om verdachte situaties altijd te melden, of dit nu overdag, ’s avonds of ’s nachts is. Melding maken helpt! Mocht u iets opvallends of verdachts zien, neem direct contact op met 112