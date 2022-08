Hennepplantage ontdekt in woning na harde knal

Omstreeks 05:50 uur klonk er een harde knal bij een huurwoning aan de Florijn. Diverse eenheden kwamen ter plaatse, waaronder de recherche en de forensische opsporing. Na nader onderzoek ontdekken de politieagenten een voormalige hennepplantage aan, waar op het moment van aantreffen geen planten meer stonden. Stroomleverancier Liander onderzoekt of er illegaal stroom is afgetapt.

Verdachte

Kort na de melding rent een nog onbekende man, wellicht de verdachte, hard weg. Deze man heeft mogelijk iets te maken met de knal van 05.50 uur. De recherche doet onderzoek naar wie, wat of welk voorwerp de gehoorde knal veroorzaakt heeft, alsmede naar de aangetroffen plantage – en of deze beide incidenten iets met elkaar te maken hebben.

Getuigenoproep

De politie komt dan ook graag in contact met getuigen. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden. Zie onderstaande knoppen.