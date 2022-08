Experiment met digitaal spreekuur wijkagenten in Oldenzaal

Oldenzaal - De wijkagenten in Oldenzaal gaan experimenteren met een digitaal spreekuur in de vorm van een 10-minutengesprek. Elke week is een van de wijkagenten van Oldenzaal via beeldbellen met WhatsApp bereikbaar op donderdagen tussen 14.00-15.00 uur. In een gesprek van maximaal 10 minuten kunt u dan uw probleem bespreken of een melding maken. Het spreekuur is niet bedoeld voor aangiftes. Daarvoor kunt u een andere afspraak maken.