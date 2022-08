Politie zoekt getuigen en camerabeelden van woningoverval Deventer

Rond 15.45 uur drongen de overvallers de woning van het slachtoffer binnen. Het slachtoffer werd mishandeld en bedreigd met een mes. Na een zoektocht door het huis vertrokken de mannen zonder buit. Het is onbekend in welke richting zij zijn gevlucht. Het slachtoffer is lichtgewond geraakt.

Signalement

De eerste man is ongeveer 20 jaar oud, heeft een lichte huidskleur en is rond de 1.80 meter lang. De tweede man is wat kleiner dan de eerste man, zo rond de 1.65 meter lang. Ook hij is ongeveer 20 jaar oud en heeft een lichte huidskleur. Hij droeg die dag een tasje ter hoogte van zijn heup (nektasje of heuptasje).

Onderzoek

Heeft u iets verdachts gezien of gehoord rondom het tijdstip van de overval? Woont u in (de buurt van) de Boxbergerweg en heeft u camerabeelden of dashcambeelden waar de mannen op staan? Of weet u in welke richting of hoe de mannen zijn gevlucht? Dan horen we het graag! Bel met 0900-8844 of tip via het onderstaande tipformulier. Anoniem melden mag ook via 0800-7000.

2022374929 (AC)