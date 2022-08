Getuigen gezocht mogelijk opzettelijke aanrijding Maarssen

Rond 17.15 uur fietste een 69-jarige vrouw op de racefiets op de Maarssenbroeksedijk langs de Nijverheidsweg. Hier kwam zij een auto tegen die haar voorrang moest verlenen, waarna een woordenwisseling volgt. Vervolgens rijden beide verder op de Maarssenbroeksedijk en wordt de fietsster aangereden door deze auto ter hoogte van de Handelsweg. De fietsster komt hierbij ten val en raakt licht gewond. De auto gaat er vandoor in de richting van Lage Weide.

Signalement verdachte

De kleine zwarte auto die de fietsster aanreed, kwam vanaf de parkeerplaats van een supermarkt op de Nijverheidsweg. De bestuurder heeft het volgende signalement:

Man

Licht gekleurde huidskleur

Kort gemillimeterd haar en een stoppelbaard

Middelbare leeftijd

Droeg een fel rood/oranje shirt

Getuigen gezocht

Heeft u de kleine zwarte auto zien rijden met de racefietsster ernaast? Heeft u de aanrijding gezien? Of weet u wie er in de zwarte kleine auto reed? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Heeft u beelden? Dan kunt u deze het beste delen via onderstaand tipformulier.