Handhavers in Zaandam beschoten

Gemeentelijke handhavers waren bezig met surveillance rond hangplekken voor de jeugd. Bij de Drielse Wetering zagen zij twee personen bij een auto staan en hoorde vreemde tikgeluiden op en tegen de auto. Toen ze goed keken, terwijl het al aardig donker begon te worden rond dit tijdstip, zagen ze de mannen beide met een wapen in handen staan. De handhavers zijn direct op een andere plek gaan staan en hebben zicht gehouden op het tweetal en de politie gealarmeerd.



Agenten wisten de twee mannen, van 20 en 23 jaar, aan te houden. In het voertuig van het tweetal werden meerdere nep-geweren aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen. Het voertuig van de ernstig geschrokken handhavers had lakschade die onder andere bestond uit meerdere putjes in het voertuig. Beide handhavers hebben aangifte gedaan.



Dit doet de politie tegen nepvuurwapens

Als een nepvuurwapen niet van een echt vuurwapen te onderscheiden is, handelen agenten alsof het om een echt vuurwapen gaat. In deze gevallen kan het voorkomen dat agenten iemand onder schot nemen. Het nepvuurwapen wordt in beslag genomen.



Strafmaat voor rondlopen met nepvuurwapen

Als je met een nepvuurwapen rondloopt waarmee je iemand kunt bedreigen, dan is dat een misdrijf. je kunt er een maandenlange gevangenisstraf voor krijgen of een geldboete die kan oplopen tot meer dan € 20.000. Als je met een goedgekeurd speelgoedwapen voor een dreigende situatie zorgt, dan is dat een overtreding. De straf die hierop staat is ook hoog, de boete loopt in de duizenden euro’s.



Geweld tegen werknemers met een publieke taak

Behalve politiemedewerkers krijgen ook andere medewerkers met een publieke taak te maken met agressie en geweld, zoals handhavers, ambulance- en brandweerpersoneel, tramconducteurs, buschauffeurs, onderwijzers of belastinginspecteurs. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een driemaal zo hoge straf geëist.