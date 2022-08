Inbraken in strandpaviljoens

Het goede strandweer zorgt voor goed bezochte stranden en strandtenten. Inbrekers zijn bij deze strandtenten herhaaldelijk op zoek gegaan naar de opbrengst van die goede stranddagen. Hieronder een overzicht van de inbraken bij strandpaviljoens in augustus:

Tussen maandag 1 augustus om 23.00 uur en woensdag 3 augustus om 10.15 uur in een strandpaviljoen op het strand van Egmond aan Zee.

Op maandag 8 augustus tussen 03.30 uur en 4.30 uur in een strandpaviljoen op het strand van Egmond aan Zee. Op maandag 8 augustus rond 06.00 uur in hetzelfde strandpaviljoen op het strand van Egmond aan Zee.

Op zondag 14 augustus tussen 02.45 uur en 08.45 uur in een strandpaviljoen op het strand van Castricum.

De politie onderzoekt de verschillende inbraken. Daarbij wordt ook gekeken naar een mogelijk verband tussen bovenstaande incidenten. Bij iedere inbraak zijn de dader(s) met buit vertrokken en bleven de strandpaviljoens met braakschade zitten.

Heeft u informatie over één of meerdere inbraken wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Daarnaast vraagt de politie om alert te zijn in de nachtelijke uren op en rond het strand. Maak melding via 112 als u iets verdachts ziet.

2022157692/2022161286/2022161336/2022165374