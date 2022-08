Winkeldief duikt in sloot met deo en nootjes

De verdachte sprong een nabij gelegen sloot in en verdween uit het zicht. Duikers van de brandweer werden opgeroepen en gingen het water in. Ook werd Burgernet ingezet. Voor de gezondheidstoestand van de man werd gevreesd. Uiteindelijk werd de man verstopt in een rietkraag gevonden. De verdachte werd uit het water gehaald en nagekeken door het personeel van de ambulancedienst.



Daarna is de man, met zijn gestolen deo en zak nootjes, aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.



2022168367