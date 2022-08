Drugs gevonden bij drie invallen door politie

Eikenstraat

In twee woningen aan de Eikenstraat werd onderzoek gedaan. In de woning van een 29-jarige vrouw vond de politie ruim een halve kilo hennep. En in de woning van een 39-jarige man een kleine, lege hennepkwekerij en allerlei spullen bedoeld voor de hennepteelt. Deze zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De bewoner is aangehouden en bleek nog 60 dagen gevangenisstraf open te hebben staan.

Lange Kerkstraat

Ook aan de Lange Kerkstraat werd een inval gedaan. De politie had informatie dat daar drugs aanwezig zouden zijn. Dat bleek na onderzoek ook het geval te zijn. De politie nam ruim een kilo hennep in beslag en een kleine hoeveelheid harddrugs (vermoedelijk cocaïne). Ook werd er een zakje met pillen gevonden en namen de dienders meer dan 1000 euro aan contant geld in beslag. De 32-jarige bewoner zal op een later moment gehoord worden.

Melden helpt!

De politie deed de invallen aan de hand van tips. Melden helpt en kan op verschillende manieren. Via 0900-8844, anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via Team Criminele Inlichtingen. Dat laatste door te bellen met 0900-8844, je naam niet te noemen en direct te vragen naar Team Criminele Inlichtingen.

Melden in Zeeuws-Vlaanderen

Het melden van drugsoverlast kan ook via het nummer van Houdgreep: 0800-022 50 85.