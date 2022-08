Lokbus van politie in Noordhoek gespot

De politie kreeg onder andere een melding van leden van de buurtpreventie. Ook andere inwoners van het dorp vertrouwden niet een waarschuwden de politie.

De lokbus is een oude, vieze witte bestelbus. De laadruimte ervan staat vol blauwe vaten. Vaten die regelmatig ergens worden aangetroffen, bomvol afval van drugslabs waar synthetische drugs worden geproduceerd. Door die chemische stoffen is er een wezenlijk gevaar van brand en ontploffing. In dit geval zijn de vaten uiteraard leeg en schoon. Rondom de bus hangt een weeïge, anijsachtige lucht, de geur van synthetische drugs. Het soort bus dat je, als het echt om drugsafval gaat, niet in je woonwijk wilt. . De bus wordt op plekken neergezet waarvan we weten dat criminelen dat ook zouden doen. De bedoeling is dat de lokbus opvalt en dat mensen de politie bellen. We willen hiermee de meldingsbereidheid verhogen om zo veel schade te voorkomen.

Drugsafval

Het dumpen van drugsafval is een probleem waar we allemaal last van hebben. De vaten chemisch afval worden vaak in natuurgebieden gedumpt. Dat levert aanzienlijke schade op aan de natuur en haar bewoners. De chemische troep moet opgeruimd worden wat veel geld kost. Daar betalen we allemaal indirect aan mee.

Wat doe ik als ik een dumping van drugsafval zie of drugsafval vind?

Raak niets aan. Drugsafval is gevaarlijk.

Bel direct de politie via 112 en volg de instructies van de politie op.

Houd 25 meter afstand. Bij brand minimaal 100 meter afstand.

Sta met de wind in de rug zodat chemische lucht niet uw kant op waait.

Maak als het kan foto’s, noteer nummerborden en onthoud de beschrijving van de vervoersmiddelen en de personen. U kunt dit ook melden aan Meld Misdaad Anoniem.

Bent u zelf de eigenaar van de grond waar het afval ligt, doe dan ook officieel aangifte bij de politie. Als de dader bekend is, kan de schade verhaald worden en moet de dader de schade terugbetalen. Zonder aangifte is er wettelijk geen gedupeerde.

Lees meer over drugsfval https://www.politie.nl/onderwerpen/drugsafval.html