Man rijdt voor zoveelste keer zonder rijbewijs

Agenten controleerden de man en het bleek al snel dat hij zich niet kon legitimeren. Verder bleek dat hij al voor de vijfde keer betrapt werd op rijden zonder rijbewijs. De man wilde weglopen en werd daarom door de dienders geboeid. De verdachte vond het vervolgens nodig de agenten te beledigen en verzette zich tegen zijn aanhouding. De man is uiteindelijk overgebracht naar het politiebureau. De auto is in beslag genomen.

Kinderen

In de auto bleken de kinderen van de man te zitten. Zij zijn, nadat de agenten ze gerust gesteld hadden, naar huis gebracht. Hun vader kreeg ook nog een bekeuring omdat het jongste kind niet in een kinderzitje zat.