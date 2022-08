Politie zoekt getuigen van aanrijding in Tilburg

Tilburg - De politie zoekt mensen die getuigen waren van een aanrijding op de kruising van de Lage Witsiebaan en de Reitse Hoevenstraat in Tilburg. De aanrijding gebeurde dinsdag 16 augustus rond 14.15 uur. Een automobilist reed daar over de kruising en raakte een fietser, een 61-jarige vrouw uit Sprang-Capelle. Die fietser nam in haar val ook een andere fietser mee, een 55-jarige vrouw uit Kaatsheuvel. De één is gewond naar het ziekenhuis gebracht, de ander ging daar alleen ter controle heen.