Politie zoekt getuigen van ontploffing

Rond 04.35 uur kreeg de politie melding van de ontploffing. Niemand raakte bij het incident gewond. Er werd direct een onderzoek ingesteld en de specialisten van Team Explosieven Verkenning (TEV) en Forensische Opsporing (FO) kwamen ter plaatse voor onderzoek.

Getuigenoproep

De recherche onderzoekt het incident en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u rond 04.35 uur, vóór, tijdens of ná de ontploffing, de mogelijke verdacht(en) gezien in de omgeving van de Sluis? Heeft u een camerabeelden waar de mogelijke verdacht(en) op te zien zijn? Of heeft u andere informatie over dit incident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt camerabeelden uploaden via onderstaand tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 202216926