Zes mannen aangehouden in drugsonderzoek

Bij de politie kwamen de afgelopen maanden een aantal overlastmeldingen binnen over mogelijke drugsgerelateerde activiteiten in deze woning. Nadat het vermoeden was gerezen dat er in de woning drugs werd geproduceerd, verhandeld en gebruikt, deed de politie een inval. Toen de politie eenmaal binnen was, werd in de woning een hoeveelheid cocaïne, heroïne, versnijdingsmiddelen en MDMA aangetroffen. Na onderzoek bleek het in totaal te gaan om 6 kg. Naast het aantreffen van de verdovende middelen werden er in de woning ook nog vier vuurwapens aangetroffen.

Zes mannen aangehouden

In de woning werd een man aangehouden, buiten de woning nog eens vijf andere mannen. Deze zes mannen zijn in de leeftijd van 19 tot en met 56 jaar. Vier van hen zijn afkomstig uit Den Haag en twee zijn zonder vast woon- of verblijfplaats. Inmiddels zijn er twee mannen heengezonden. De andere vier mannen worden op vrijdag 19 augustus voorgeleid aan een rechter-commissaris.

Veelvoorkomende vorm van ondermijning

De handel in verdovende middelen is een veelvoorkomende vorm van ondermijning. De daders worden regelmatig het criminele pad op getrokken, waar ze vervolgens moeilijk weer vanaf komen. Drugshandel kan leiden tot intimidatie en afpersing. Een ander gevolg is dat kwetsbare wijken er nog kwetsbaarder door worden, doordat criminelen er de dienst uitmaken.

Wat kunt u doen?

In de strijd tegen ondermijning en illegaal wapenbezit werkt de politie samen met gemeenten en andere overheidsorganisaties. Maar u kunt ook iets doen! Ziet, hoort of ruikt u onraad? Neem dan altijd contact op met de politie. Dat kan via onderstaande actieknoppen.