Getuigen gezocht van mishandeling op snelweg

Zij reden rond 18.30 uur in een beige Peugeot op de A16 toen de man de vrouw mishandelde. De auto is hierna op de afslag tot stilstand gekomen. Beiden zijn uitgestapt en de man heeft op de vluchtstrook de vrouw vervolgens mishandeld. De politie vraagt getuigen hiervan zich te melden. Bel dan met ons via 0900 8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006.

Zaaknummer: 2022192327